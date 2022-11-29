Николич: Ротенберг готовился к работе в «Локомотиве», когда ещё был футболистом

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Бывший тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал назначение Бориса Ротенберга в столичный клуб.
Николич: Ротенберг готовился к работе в «Локомотиве», когда ещё был футболистом
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Борис готовился к работе в клубе, когда ещё был футболистом. Я много раз говорил с ним о том, что будет, когда он закончит карьеру. У нас очень хорошие отношения, поэтому желаю только удачи», — цитирует Николича «Чемпионат».

29 ноября «Локомотив» объявил о назначении Бориса Ротенберга на должность в структуре клуба.

36-летний защитник выступал за «Локомотив» с 2016 года. За всё время он провёл 17 матчей. В составе железнодорожников он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка, а также трижды выигрывал Кубок России.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на назначение Ротенберга в клуб.

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