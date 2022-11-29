Сёмин — о назначении Ротенберга в «Локомотив»: Борис — настоящий профессионал

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на назначение Бориса Ротенберга в клуб.
Сёмин — о назначении Ротенберга в «Локомотив»: Борис — настоящий профессионал
  • РИА Новости

«Локомотив» нашёл хорошего специалиста. Борис — настоящий профессионал, всегда хотел работать в клубе, он будет полезен», — цитирует Сёмина Sport24.

36-летний защитник выступал за «Локомотив» с 2016 года. За всё время он провёл 17 матчей. В составе железнодорожников он становился чемпионом России, обладателем Суперкубка, а также трижды выигрывал Кубок России.

Ранее «Локомотив» объявил о назначении Бориса Ротенберга на должность в структуре клуба.

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