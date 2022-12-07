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Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии

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Нападающий сборной Бельгии Эден Азар принял решение завершить международную карьеру.
Эден Азар завершил карьеру в сборной Бельгии
  • Gettyimages.ru

За «красных дьяволов» 31-летний футболист провёл 126 матчей, в которых забил 33 гола.

Напомним, что сборная Бельгии на чемпионате мира — 2022 с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и вылетела с турнира.

1 декабря главный тренер Роберто Мартинес после неудачного выступления на чемпионате мира объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии.

Ранее сообщалось, что в сборной Бельгии возник конфликт из-за интервью Де Брёйне.

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