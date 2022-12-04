В сборной Бельгии возник конфликт из-за интервью Де Брёйне

Интервью полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брёйне стало причиной конфликта в национальной команде.

Футболист заявил, что игроки команды уже «слишком стары» для победы на чемпионате мира.

По информации The Athletic, футболистов задели такие слова. После матча с Марокко Ян Вертонген сказал: «Видимо, линия нападения у нас слишком стара».

1 декабря Роберто Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии после вылета команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и не вышла в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что в выборе нового главного тренера Бельгии будут принимать участие Куртуа, Лукаку и Де Брёйне.