Источник: в выборе нового главного тренера Бельгии будут принимать участие Куртуа, Лукаку и Де Брёйне

Королевская бельгийская футбольная ассоциация находится в поиске нового главного тренера национальной команды.

По информации Het Nieuwsblad, при выборе кандидата будут учитывать мнение Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку и Кевина Де Брёйне.

1 декабря Роберто Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии после вылета команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и не вышла в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что Мартинес готов возглавить клуб АПЛ.