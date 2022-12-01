The Telegraph: Мартинес готов возглавить клуб АПЛ

Испанский специалист Роберто Мартинес готов возглавить клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) после ухода с поста главного тренера сборной Бельгии.

49-летний специалист готов выслушать предложения о работе наставником команды АПЛ, сообщает The Telegraph.

Мартинес уже был тренером в английских клубах — в «Суонси», «Уиган» и «Эвертон».

1 декабря испанец объявил об уходе с поста главного тренера сборной Бельгии после вылета команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и вылетела с турнира.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Хорватии Златко Далич остался недоволен работой арбитра на матче группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Бельгии.