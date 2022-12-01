Главный тренер сборной Хорватии раскритиковал VAR после матча с Бельгией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич остался недоволен работой арбитра на матче группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Бельгии.

«Я ожидал войны в этом матче, Бельгия не может играть трижды подряд плохо. Хорватия была великолепна, мы отлично провели первый тайм. Мы заработали чистый пенальти, но VAR был снова против нас. Линии рисуются как угодно», — цитирует Далич Dalmatinskiportal.hr.

Встреча между сборными Хорватии и Бельгии проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 0:0.

Хорватия набрала пять очков и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы F. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и, таким образом, вылетела с турнира.

Ранее полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Бельгии.