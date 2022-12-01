Ковачич: у сборной Хорватии была сложная группа, теперь нужно немного отдохнуть

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Бельгии.

«Мы хотели выйти с первого места, в итоге идём в плей‑офф со второй строчки. У нас была очень сложная группа, все команды находятся на высоте. Теперь нужно немного отдохнуть, а потом продолжим, — цитирует Ковачича Sportske novosti.

Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 0:0.

Хорватия набрала пять очков и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы F. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и вылетела с турнира.

Ранее полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился эмоциями от матча с Бельгией.