Модрич: Хорватия показала, что является топ-командой и способна противостоять кому угодно

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Бельгии.

«Первая цель достигнута, мы вышли из группы. Сегодня мы показали, что являемся топ-командой и способны противостоять кому угодно. Нашим соперникам в плей-офф просто не будет», — цитирует Модрича Jutarnji List.

Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 0:0.

Хорватия набрала пять очков и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы F. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и вылетела с турнира.

Ранее сообщалось, что Модрич признан лучшим игроком матча Хорватия — Бельгия.