Осинькин: Пиняев нужен МЮ лишь на перспективу

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о потенциальном переходе нападающего команды Сергея Пиняева в «Манчестер Юнайтед».

«Может ли Пиняев уехать в «Манчестер Юнайтед»? На сегодняшний день — может... Прямо сейчас он «Манчестеру» нужен только на перспективу», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

18-летний полузащитник выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне Пиняев провёл 15 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Пиняев рассказал, что его поражает на чемпионате мира — 2022.