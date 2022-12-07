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Осинькин: Пиняев нужен МЮ лишь на перспективу

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о потенциальном переходе нападающего команды Сергея Пиняева в «Манчестер Юнайтед».
Осинькин: Пиняев нужен МЮ лишь на перспективу
  • РИА Новости

«Может ли Пиняев уехать в «Манчестер Юнайтед»? На сегодняшний день — может... Прямо сейчас он «Манчестеру» нужен только на перспективу», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

18-летний полузащитник выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне Пиняев провёл 15 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Контракт футболиста с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Пиняев рассказал, что его поражает на чемпионате мира — 2022.

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