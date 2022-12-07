Баженов — о драке «Спартака»: Промес там не участвовал и вообще ни при чём
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«Понятна ли мне позиция «Зенита», который настаивал на дисквалификации Промеса? Это бред, потому что все видели, что Квинси там не участвовал и вообще ни при чём», — цитирует Баженова Metaratings.
Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 1 декабря принял решение дисквалифицировать Малкома, Вильмара Барриоса, Родригао, Александра Селихова, Шамара Николсона и Александра Соболева на шесть матчей Кубка России.
Ранее Массимо Каррера назвал правильным решение дисквалифицировать футболистов «Спартака» и «Зенита».