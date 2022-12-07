Источник: «Пари НН» назначит главного тренера до 10 декабря
- РИА Новости
По информации «РБ Спорт», руководство назначит специалиста до 10 декабря.
Михаил Галактионов покинул пост главного тренера «Пари НН» и перешёл в «Локомотив». Специалист возглавил нижегородскую команду по окончании сезона-2021/22 после ухода Александра Кержакова. «Пари НН» с 19 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что Гаранин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Пари НН».