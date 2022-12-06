Журова считает, что кричалки фанатов могут отвлекать футболистов от игры
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«В каждом виде спорта есть культура. Мне сложно сказать, отвлекают ли футболистов скандирования. Допускаю, что странные кричалки могут отвлечь», — цитирует Журову Legalbet.
Она также отметила, что клубы должны согласовывать какие-то вещи с самими болельщиками. Депутат также привела в пример фигурное катание, где фанаты особо не скандируют кричалки с трибун.
Ранее сообщалось, что Гави стал самым молодым игроком стартового состава в плей-офф чемпионата мира после Пеле.