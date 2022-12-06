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Журова считает, что кричалки фанатов могут отвлекать футболистов от игры

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Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова предположила, что скандирования со стороны болельщиков могут мешать футболистам играть.
Журова считает, что кричалки фанатов могут отвлекать футболистов от игры
  • Gettyimages.ru

«В каждом виде спорта есть культура. Мне сложно сказать, отвлекают ли футболистов скандирования. Допускаю, что странные кричалки могут отвлечь», — цитирует Журову Legalbet.

Она также отметила, что клубы должны согласовывать какие-то вещи с самими болельщиками. Депутат также привела в пример фигурное катание, где фанаты особо не скандируют кричалки с трибун.

Ранее сообщалось, что Гави стал самым молодым игроком стартового состава в плей-офф чемпионата мира после Пеле.

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