Журова считает, что кричалки фанатов могут отвлекать футболистов от игры

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова предположила, что скандирования со стороны болельщиков могут мешать футболистам играть.

«В каждом виде спорта есть культура. Мне сложно сказать, отвлекают ли футболистов скандирования. Допускаю, что странные кричалки могут отвлечь», — цитирует Журову Legalbet.

Она также отметила, что клубы должны согласовывать какие-то вещи с самими болельщиками. Депутат также привела в пример фигурное катание, где фанаты особо не скандируют кричалки с трибун.

Ранее сообщалось, что Гави стал самым молодым игроком стартового состава в плей-офф чемпионата мира после Пеле.