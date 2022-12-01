Гави стал самым молодым игроком стартового состава в плей-офф ЧМ после Пеле

Полузащитник сборной Испании Гави попал в стартовый состав на матч первого раунда плей-офф с командой Марокко на чемпионате мира в Катаре.

Испанец в возрасте 18 лет и 123 дней стал вторым юным игроком в плей-офф чемпионата мира. Рекорд принадлежит легендарному Пеле, который сыграл в плей-офф мундиаля — 1958 в 17 лет и 249 дней.

Встреча между Испанией и Марокко проходит в настоящий момент в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Стартовый свисток прозвучал в 18:00.

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