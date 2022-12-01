Энрике в резкой форме ответил болельщику, пожелавшему оставить без воды Каталонию

Главный тренер Луис Энрике, который проводит стрим-трансляции, рассказал, что вырученные деньги от донатов пойдут онкологическому отделению больницы Сан-Пау в Барселоне.

Один из зрителей в резкой форме высказался об этой идее: «В Каталонию я бы даже не отправил воды», — написал он.

Тренер ответил ему в резкой форме.

«Ну, очень хорошо. Если вы не хотите отдавать свои деньги кому-то из-за того, где они родились, то я это уважаю и предпочитаю, чтобы вы не отдавали свои деньги. Если кто-то думает, что он лучше, родившись в том или ином месте, то нам не нужны ваши деньги», — сказал он.

6 декабря сборная Испании сыграет с командой Марокко в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022. Начало — 18:00 мск.

Ранее Энрике назвал Марокко лучшей командой на ЧМ-2022.