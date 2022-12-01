Главный тренер Испании назвал Марокко лучшей командой на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/8 чемпионата мира 2022 года с командой Марокко.

«Марокко — лучшая команда на чемпионате мира в Катаре. Если кто-то и смотрит свысока на них, то это точно не мы. У марокканцев отличная команда, и с точки зрения мотивации у нас всё в порядке. Я уверен, что мы сможем добиться хорошего результата», — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.

Встреча состоится сегодня, 6 декабря. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Энрике покинет пост главного тренера сборной Испании после ЧМ-2022.