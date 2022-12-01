Marca: Энрике покинет пост главного тренера сборной Испании после ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинет свой пост после окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Руководство национальной сборной уже выдвинуло фаворитов на пост наставника, одним из них является Марселион Тораль, работавший в «Севилье», «Валенсии» и «Вильярреале», сообщает Marca.

Энрике возглавлял сборную Испании с 2019 года. Под его руководством испанская команда смогла дойти до 1/2 финала чемпионата Европы 2020 года, а также пройти до плей-офф чемпионата мира 2022 года.

Также на его счету две победы в чемпионате Испании и по одному трофею Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира в качестве главного тренера «Барселоны».

Ранее Энрике сравнил нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.