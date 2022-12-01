Наставник сборной Испании заявил, что Месси и Марадона — боги футбола

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике сравнил нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

«Не понимаю, почему люди продолжают сравнивать Лионеля и Диего. Месси и Марадона — боги футбола. Аргентине посчастливилось, что её история вместила в себя сразу двух таких личностей», — сказал Энрике на своём стриме.

По словам тренера, Марадона был уникальным футболистом, который в одиночку вёл команду к победам на чемпионатах мира.

«С тех пор футбол сильно изменился. Сегодня творить нечто подобное намного сложнее. Но для меня Месси — бесспорный номер один в истории», — сказал он.

В субботу, 3 декабря, сборная Аргентины одержала победу над командой Австралии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года. В прошедшей встрече 35-летний аргентинец отметился забитым мячом. Всего на счету нападающего три гола и одна результативная передача в четырёх играх турнира в Катаре.

В четвертьфинале Аргентина сыграет со сборной Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Месси установил рекорд чемпионатов мира по количеству наград лучшему игроку матча.