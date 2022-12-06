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Кожевников считает, что ужесточение лимита сделает из КХЛ «болото»

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал решение Министерства спорта об ужесточении лимита на иностранных игроков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Кожевников считает, что ужесточение лимита сделает из КХЛ «болото»
  • РИА Новости

«Я против ужесточения лимита на легионеров. Пять человек было достаточно: была конкуренция — и росли люди. Страшно представить, что будет. Будет болото — и всё. Это неправильно», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Министерство спорта сообщило об ужесточении лимита на иностранных игроков в КХЛ. Таким образом, с сезона-2023/24 в заявку можно будет включить до трёх иностранных игроков.

Ранее в «Авангарде» выступили против ужесточения лимита на легионеров в КХЛ.

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