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Кокорин: я нормально реагирую на критику, но не от Салиховой

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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал слова Заремы Салиховой, гражданской жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в свой адрес.
Кокорин: я нормально реагирую на критику, но не от Салиховой
  • Gettyimages.ru

«Я нормально реагирую на критику, но не от Заремы. В каком моменте я перешёл ей дорогу, мне непонятно. Может, она видела нас в Монако и мы там чем-то её обидели — не позвали куда-то или не поздоровались?» — цитирует Кокорина Sport24.

Напомним, что Салихова заявила: «Не знаю, какой из трансферов «Спартака» хуже: Кокорин или Урунов».

Футболист выступал за московский клуб в 2020 году, а затем перебрался в «Фиорентину». В настоящий момент россиянин защищает цвета «Ариса».

Ранее Александр Кокорин поделился мнением о португальском форварде Криштиану Роналду.

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