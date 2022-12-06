Кокорин: я нормально реагирую на критику, но не от Салиховой

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал слова Заремы Салиховой, гражданской жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в свой адрес.

«Я нормально реагирую на критику, но не от Заремы. В каком моменте я перешёл ей дорогу, мне непонятно. Может, она видела нас в Монако и мы там чем-то её обидели — не позвали куда-то или не поздоровались?» — цитирует Кокорина Sport24.

Напомним, что Салихова заявила: «Не знаю, какой из трансферов «Спартака» хуже: Кокорин или Урунов».

Футболист выступал за московский клуб в 2020 году, а затем перебрался в «Фиорентину». В настоящий момент россиянин защищает цвета «Ариса».

Ранее Александр Кокорин поделился мнением о португальском форварде Криштиану Роналду.