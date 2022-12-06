Кокорин: Роналду вызывает восхищение, он молодец

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин поделился мнением о португальском форварде Криштиану Роналду.

«От него всё можно перенять. Человек столько лет играет на таком высоком уровне. Он вызывает восхищение, молодец. Да, у него неприятный период в «Манчестер Юнайтед»... Но, думаю, у него будет всё нормально», — цитирует Кокорина Sport24.

22 ноября стало известно, что МЮ расторг контракт с Роналду.

Напомним, что нападающий дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство МЮ и главного тренера манкунианского клуба Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Роналду известен по выступлениям за «Реал Мадрид», «Ювентус» и «Спортинг».

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Роналду пока не согласился на переход в «Аль-Наср».