Узнать больше

Кокорин: Роналду вызывает восхищение, он молодец

Короткая ссылка
Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин поделился мнением о португальском форварде Криштиану Роналду.
Кокорин: Роналду вызывает восхищение, он молодец
  • Gettyimages.ru

«От него всё можно перенять. Человек столько лет играет на таком высоком уровне. Он вызывает восхищение, молодец. Да, у него неприятный период в «Манчестер Юнайтед»... Но, думаю, у него будет всё нормально», — цитирует Кокорина Sport24.

22 ноября стало известно, что МЮ расторг контракт с Роналду.

Напомним, что нападающий дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство МЮ и главного тренера манкунианского клуба Эрика тен Хага.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Роналду известен по выступлениям за «Реал Мадрид», «Ювентус» и «Спортинг».

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Роналду пока не согласился на переход в «Аль-Наср».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить