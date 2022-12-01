Романо: Роналду пока не одобрил переход в «Аль-Наср»

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что нападающий Криштиану Роналду пока не согласился на переход в «Аль-Наср».

Итальянский журналист подтвердил, что саудиты предложили Роналду контракт до 2025 года с зарплатой €200 млн за сезон.

Уточняется, что португалец пока не одобрил подписание соглашения, так как сосредоточен на выступлениях за сборную Португалии на чемпионате мира-2022 в Катаре.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг соглашение с португальским футболистом после его интервью Моргану, в котором он раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Ранее сообщалось, что Роналду определится с будущим после ЧМ-2022 в Катаре.