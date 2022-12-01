BBC: Роналду определится с будущим после ЧМ-2022 в Катаре

Португальский нападающий Криштиану Роналду ещё не определился насчёт продолжения карьеры.

«Футболист сосредоточен на выступлении за сборную Португалии на чемпионате мира 2022 года в Катаре и не намерен принимать решения о подписании контракта с клубами до того, как закончится турнир», сообщает BBС.

5 декабря стало известно, что 37-летний форвард продолжит карьеру в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Контракт между сторонами будет подписан до лета 2025 года. Отмечается, что зарплата игрока составит €200 млн.

Ранее полузащитник саудовского «Аль‑Наср» Джалолиддин Машарипов заявил, что готов отдать свой номер Роналду в случае его перехода в клуб.