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Хавбек «Аль-Наср» Машарипов сообщил о готовности отдать свой номер Роналду

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Полузащитник саудовского «Аль‑Наср» Джалолиддин Машарипов заявил, готов отдать свой номер португальскому нападающему Криштиану Роналду в случае его перехода в клуб.
Хавбек «Аль-Наср» Машарипов сообщил о готовности отдать свой номер Роналду
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«В «Аль‑Наср» не много денег, там очень много денег. Если Роналду дадут седьмой номер, то мы будем рады. Таких футболистов надо уважать. У меня номер возьмёт не какой‑то футболист Азии или Европы, а Криштиану», — цитирует Машарипова Championat.asia.

5 декабря стало известно, что Роналду продолжит карьеру в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Контракт между сторонами будет подписан до лета 2025 года. Отмечается, что зарплата игрока составит €200 млн.

Ранее британский журналист Пирс Морган опроверг подписание контракта Роналду с «Аль-Наср».

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