Британский журналист опроверг информацию о переходе Роналду в «Аль-Наср»

Британский журналист Пирс Морган прокомментировал информацию о подписании контракта португальского футболиста Криштиану Роналду с клубом «Аль-Наср».

«Ещё раз, это неправда», — написал журналист в Twitter.

5 декабря стало известно, что 37-летний форвард продолжит карьеру в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Контракт между сторонами будет подписан до лета 2025 года. Отмечается, что зарплата игрока составит €200 млн.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг соглашение с португальским футболистом после его интервью Моргану, в котором он раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Ранее нападающий сборной Испании Альваро Мората заявил, что хотел бы увидеть Роналду с кубком мира.