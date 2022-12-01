Мората: я был бы счастлив, если бы Роналду выиграл чемпионат мира

Нападающий сборной Испании Альваро Мората заявил, что хотел бы увидеть форварда Португалии Криштиану Роналду с кубком мира.

«Лично я был бы счастлив, если бы Криштиану выиграл чемпионат мира, потому что у него была невероятная карьера. Но я не расстроюсь, если выиграет Месси или Неймар», — цитирует Морату AS.

Напомним, что Криштиану Роналду проводит свой пятый чемпионат мира. Сборная Португалии вышла в первый раунд плей-офф мундиаля, где сыграет со Швейцарией.

Ранее сообщалось, что в сборной Бельгии возник конфликт из-за интервью Кевина Де Брёйне.