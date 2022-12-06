Смородская не считает, что Рангник станет хорошим генеральным менеджером сборной Германии
- РИА Новости
«Это не наш вопрос. Это решает сборная Германии. Пусть они решают, стоит ли его допускать или не стоит. Сможет ли он стать хорошим менеджером сборной? Думаю, что нет», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».
6 декабря стало известно, что немецкий футбольный союз уволил Оливера Бирхоффа из-за провальных результатов национальной команды. Он занимал должность генерального менеджера с 2004 года. На его пост Немецкий футбольный союз рассматривает четырёх кандидатов: Лотара Маттеуса, Фреди Бобича, Маттиаса Заммера и Ральфа Рангника.
Напомним, что сборная Германии на групповом этапе первенства планеты потерпела поражение от Японии, сыграла вничью с Испанией и победила Коста-Рику. Команда Ханса-Дитера Флика заняла третье место в квартете, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей «красной фурии».
Ранее стали известны имена двух игроков сборной Германии, которые стали инициаторами акции с закрытыми ртами перед матчем с командой Японии на ЧМ-2022.