Смородская не считает, что Рангник станет хорошим генеральным менеджером сборной Германии

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала новость о возможном назначении Ральфа Рангника на пост генерального менеджера сборной Германии.

«Это не наш вопрос. Это решает сборная Германии. Пусть они решают, стоит ли его допускать или не стоит. Сможет ли он стать хорошим менеджером сборной? Думаю, что нет», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

6 декабря стало известно, что немецкий футбольный союз уволил Оливера Бирхоффа из-за провальных результатов национальной команды. Он занимал должность генерального менеджера с 2004 года. На его пост Немецкий футбольный союз рассматривает четырёх кандидатов: Лотара Маттеуса, Фреди Бобича, Маттиаса Заммера и Ральфа Рангника.

Напомним, что сборная Германии на групповом этапе первенства планеты потерпела поражение от Японии, сыграла вничью с Испанией и победила Коста-Рику. Команда Ханса-Дитера Флика заняла третье место в квартете, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей «красной фурии».

Ранее стали известны имена двух игроков сборной Германии, которые стали инициаторами акции с закрытыми ртами перед матчем с командой Японии на ЧМ-2022.