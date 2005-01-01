Bild: Нойер и Горецка стали авторами акции с закрытием рта руками на ЧМ

Стали известны имена двух игроков сборной Германии, которые стали инициаторами акции с закрытыми ртами перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Японии.

Вратарь Мануэль Нойер и полузащитник Леон Горецка стали авторами акции, сообщает Bild.

Уточняется, что остальные члены команды не выражали желание участвовать. Однако после разговоров внутри сборной было принято решение провести акцию.

Немецкий футбольный союз (DFB) хочет подать жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на ФИФА из-за запрета организации на ношение радужных капитанских повязок на ЧМ-2022 в Катаре.

Нойер позже заявил, что ФИФА может забрать повязки, но никогда не заставит их замолчать.

Ранее глава Министерства внутренних дел (МВД) Германии Нэнси Фезер пришла с радужной повязкой на матч с командой Японии.