Брусникину избрали на пост главы Федерации синхронного плавания России

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина избрана на пост главы Федерации синхронного плавания России.

Брусникина была избрана на отчётной конференции, которая прошла 6 декабря в Москве. На пост также претендовала главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

Напомним, что с 2016 года главой федерации был Алексей Власенко. В марте 2021 года Басманный суд отправил его в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка в группах по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как приняла решение завершить карьеру.