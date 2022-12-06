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Брусникину избрали на пост главы Федерации синхронного плавания России

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина избрана на пост главы Федерации синхронного плавания России.
Брусникину избрали на пост главы Федерации синхронного плавания России
  • РИА Новости

Брусникина была избрана на отчётной конференции, которая прошла 6 декабря в Москве. На пост также претендовала главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

Напомним, что с 2016 года главой федерации был Алексей Власенко. В марте 2021 года Басманный суд отправил его в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка в группах по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как приняла решение завершить карьеру.

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