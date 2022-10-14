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Шишкина рассказала, как приняла решение завершить карьеру

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Трёхкратная олимпийская чемпионка в группах по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о принятии решения завершить карьеру.
Шишкина рассказала, как приняла решение завершить карьеру
  • Gettyimages.ru
  • © Dan Mullan

«Достаточно легко я завершила карьеру. Осознанно приняла для себя это решение. Три олимпийских сезона, три медали. Я понимала, что это отличная точка, мне уже было 32 года на то время, это нормальный возраст. Сейчас обновлённая команда, молодой состав, девочки классно выступают», — рассказала Шишкина в рамках спортивно-образовательного проекта «Олимпийский патруль».

33-летняя россиянка также является 14-кратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.

Ранее Шишкина высказалась о награждении без флага и гимна России на Олимпиаде-2020 в Токио.

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