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Шишкина высказалась о награждении без флага и гимна России на Олимпиаде-2020 в Токио

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Трёхкратная олимпийская чемпионка в групповых упражнениях в синхронном плавании Алла Шишкина высказалась о награждении без флага и гимна России на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Шишкина высказалась о награждении без флага и гимна России на Олимпиаде-2020 в Токио
  • Gettyimages.ru
  • © China News Service

«Когда надевают золотые медали, начинает играть музыка Чайковского, поднимается флаг ОКР — испытываешь гордость, но чего-то не хватает.

Когда я встала на пьедестал в 2020 году, у меня были градом слёзы: почему я, человек, который не употреблял допинг, за что такие наказания — получать медаль без флага? Пила успокоительные.

Когда смотришь на это со стороны, чувства другие.

Спасибо болельщикам которые нас поддерживали, у меня соцсети разрывались от уведомлений, очень не хватало зрителей на трибунах. Ты чувствуешь от них энергетику, тебе хочется выступать ещё лучше», — рассказала Шишкина в рамках спортивно-образовательного проекта «Олимпийский патруль».

33-летняя россиянка также является 14-кратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.

Ранее серебряная призёрка Олимпийских игр 2016 года в Рио по вольной борьбе Валерия Коблова высказалась об ошибках судей.

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