Коблова: надо тренироваться так, чтобы в случае просчёта судей быть на голову выше

Серебряная призёрка Олимпийских игр 2016 года в Рио по вольной борьбе Валерия Коблова высказалась об ошибках судей.

«Специфика моего спорта — здесь и сейчас. У меня была ситуация на финале в Рио, был спорный момент, я выиграла схватку, и на последних секундах соперник зарабатывает балл, но с моей стороны не было чёткого ощущения, что я проиграла. В таком моменте тренер меня воспитывал: «Надо тренироваться так, чтобы в подобных условиях быть на голову выше», — рассказала Коблова в рамках спортивно-образовательного проекта «Олимпийский патруль».

30-летняя россиянка также является чемпионкой Европы 2014 года, а также призёркой чемпионатов мира.

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