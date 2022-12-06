Узнать больше

Кокорин признался, что хотел стать боксёром

Короткая ссылка
Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, что если бы не занятия футболом, то он мог бы стать боксёром.
Кокорин признался, что хотел стать боксёром
  • Gettyimages.ru

«Кем ты хотел стать, когда тебе было шесть лет? Либо боксёром, либо футболистом. В семь лет я записался и в секцию бокса, и в секцию футбола», — цитирует Кокорина Sport24.

31-летний футболист в десяти матчах за «Арис» забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Российский форвард перешёл в команду из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины» в конце августа 2022 года.

Ранее Кокорин предположил, что нападающий Артём Дзюба может переехать на Кипр в качестве тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить