Кокорин признался, что хотел стать боксёром

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, что если бы не занятия футболом, то он мог бы стать боксёром.

«Кем ты хотел стать, когда тебе было шесть лет? Либо боксёром, либо футболистом. В семь лет я записался и в секцию бокса, и в секцию футбола», — цитирует Кокорина Sport24.

31-летний футболист в десяти матчах за «Арис» забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Российский форвард перешёл в команду из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины» в конце августа 2022 года.

Ранее Кокорин предположил, что нападающий Артём Дзюба может переехать на Кипр в качестве тренера.