Кокорин: слышал версию, что Дзюбу могут позвать на Кипр, но в качестве тренера

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин предположил, что нападающий Артём Дзюба может переехать на Кипр в качестве тренера.

«Здесь много команд, которые бьют вперёд и которым нужен нападающий, который может зацепиться впереди. Я, кстати, слышал версию, что его могут сюда позвать, но в качестве тренера», — цитирует Кокорина Sport24.

6 ноября стало известно, что Дзюба и «Адана Демирспор» договорились о взаимном прекращении соглашения.

Дзюба известен по выступлениям за московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». 18 августа нападающий подписал контракт с турецким клубом по схеме «1 + 1», который был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 34-летний футболист забил один мяч в пяти матчах.

Ранее форвард сборной Сербии Душан Влахович поделился мнением о Кокорине.