Игрок сборной Сербии Влахович назвал Кокорина отличным нападающим

Форвард сборной Сербии и туринского «Ювентуса» Душан Влахович поделился мнением о российском нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

«Кокорин — чудесный! Я наслаждался совместным временем с Александром в быту и на тренировках. Он отличный нападающий, надеюсь, что ещё сможет достичь многого. Желаю ему всего самого наилучшего», — приводит слова форварда «Чемпионат».

Напомним, что Влахович и Кокорин вместе играли за флорентийскую «Фиорентину».

Ранее сообщалось, что Влахович прокомментировал вылет сборной Сербии с чемпионата мира в Катаре.