Джонс возглавил акцию за проведение турнира по боксу на ОИ-2028 под эгидой IBA

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории Рой Джонс возглавил акцию за проведение турнира по боксу на Олимпийских играх — 2028 под эгидой IBA.

Как сообщает портал Inside the games, в ней приняли участие около 40 спортсменов и тренеров из разных стран, в том числе из Швейцарии, Франции и Польши. Одним из лидеров акции является бывший чемпион мира Рой Джонс-младший.

У участников — футболки и транспаранты с надписями «Нет боксу без IBA» и «Нет Олимпиаде без бокса».

Напомним, на данный момент бокс не включён в предварительную программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что Джонсу запретили нокаутировать соперника в выставочном бою.