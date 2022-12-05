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Джонс возглавил акцию за проведение турнира по боксу на ОИ-2028 под эгидой IBA

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории Рой Джонс возглавил акцию за проведение турнира по боксу на Олимпийских играх — 2028 под эгидой IBA.
Джонс возглавил акцию за проведение турнира по боксу на ОИ-2028 под эгидой IBA
  • Gettyimages.ru

Как сообщает портал Inside the games, в ней приняли участие около 40 спортсменов и тренеров из разных стран, в том числе из Швейцарии, Франции и Польши. Одним из лидеров акции является бывший чемпион мира Рой Джонс-младший.

У участников — футболки и транспаранты с надписями «Нет боксу без IBA» и «Нет Олимпиаде без бокса».

Напомним, на данный момент бокс не включён в предварительную программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе. 

Ранее сообщалось, что Джонсу запретили нокаутировать соперника в выставочном бою.

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