Джонс возглавил акцию за проведение турнира по боксу на ОИ-2028 под эгидой IBA
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Как сообщает портал Inside the games, в ней приняли участие около 40 спортсменов и тренеров из разных стран, в том числе из Швейцарии, Франции и Польши. Одним из лидеров акции является бывший чемпион мира Рой Джонс-младший.
У участников — футболки и транспаранты с надписями «Нет боксу без IBA» и «Нет Олимпиаде без бокса».
Напомним, на данный момент бокс не включён в предварительную программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе.
Ранее сообщалось, что Джонсу запретили нокаутировать соперника в выставочном бою.