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Анфиса Резцова поддержала слова Скара о Губерниеве

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на слова норвежского лыжника Синдре Бьёрнестада Скара в адрес российского комментатора Дмитрия Губерниева.
Анфиса Резцова поддержала слова Скара о Губерниеве
  • РИА Новости

«Разделяю ли я мнение норвежского лыжника? Сейчас это озвучивать не буду, я давно уже озвучила, кто есть такой Губерниев. Он очень много лишнего говорит про всех и про наших, в частности. Поэтому лыжник прав, что так высказался про Губерниева», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

Комментатор ранее заявил, что норвежских лыжников не волнует отсутствие россиян на Кубке мира. В ответ Скар назвал Губерниева «идиотом».

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Ранее Губерниев высказался о словах Скара в свой адрес.

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