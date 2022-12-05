Губерниев прокомментировал слова Скара, назвавшего комментатора «идиотом»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова норвежского лыжника Синдре Бьёрнестада Скара в свой адрес.

«Я не знаю, кто это, а он знает, кто я. Отсюда делаем вывод: я суперзвезда мирового масштаба, хорошо известная в Норвегии», — цитирует Губерниева Sport24.

Комментатор ранее заявил, что норвежских лыжников не волнует отсутствие россиян на Кубке мира. В ответ Скар назвал Губерниева «идиотом».

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов одержал первую победу в сезоне-2022/23.