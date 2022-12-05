Агент Марио Фернандеса: сейчас он решает, возвращаться в футбол или нет

Футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы бывшего защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, высказался о будущем своего клиента.

«Марио не объявлял о завершении карьеры. Сейчас он решает, возвращаться в футбол или нет. Возможен ли вариант с возвращением в ЦСКА? Он ещё не принял никаких решений», — цитирует Машаду Sport24.

32-летний футболист приостановил контракт с красно-синими. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.

Ранее сообщалось, что Фернандес стал отцом.