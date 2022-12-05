Marca: Роналду 1 января подпишет контракт с «Аль-Наср»
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По информации Marca, контракт между сторонами будет подписан до лета 2025 года. Отмечается, что зарплата игрока составит €200 млн.
22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг соглашение с Роналду после его интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.
Ранее сообщалось, что Роналду может стать послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030 в случае перехода в «Аль-Наср».