Скира: Роналду может стать послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030 в случае перехода в «Аль-Наср»

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в случае перехода в «Аль-Наср» может стать послом заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2030 года.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира в Twitter, саудовский клуб предложил 37-летнему португальцу контракт сроком до 2025 года с зарплатой €200 млн в год.

По информации источника, нападающий пока не принял предложение и думает над ним, так как хочет вновь сыграть в Лиге чемпионов.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг соглашение с Роналду после его интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал руководство клуба и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Ранее Морган рассказал о планах Роналду.