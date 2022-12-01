В Англии сообщили, что Роналду хочет перейти в клуб из Лиги чемпионов

Британский журналист Пирс Морган рассказал о планах нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Криштиану хочет добиться перехода в клуб из Лиги чемпионов, хорошо выступив на чемпионате мира. На данном этапе его карьеры дело не в деньгах, а в жгучем желании бить рекорды и брать трофеи на высшем уровне. И Роналду сделал это в большем количестве стран, чем любой другой футболист в истории», — приводит слова журналиста The Telegraph.

После интервью Моргану «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с 37-летним португальцем, который сейчас пребывает в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Роналду попал в стартовый состав Португалии на матч ЧМ-2022 с Южной Кореей.