Роналду попал в стартовый состав Португалии на матч ЧМ-2022 с Южной Кореей

Сборные Португалии и Южной Кореи назвали составы на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.

В стартовый состав Португалии попали Криштиану Роналду, Кошта, Далот, Пепе, Канселу, Силва, Витинья, Жоау Мариу, Невеш, Матеуш и Орта.

У Южной Кореи с первых минут встречи на поле выйдут Ким Сын‑Гю (в), Ким Джин‑Су, Чун Ву‑Юн, Хван Ин‑Бом, Сон Хын‑Мин (к), Чо Гю‑Сон, Ли Чжа‑Сун, Ким Мун‑Хван, Ли Кан‑Ин, Ким Юн‑Гвон и Квон Кён‑Вон.

Игра состоится сегодня, 2 декабря, и начнётся в 18:00 мск.

Ранее Гана и Уругвай объявили составы на матч ЧМ-2022.