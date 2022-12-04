Камоцци: если Захарян сможет перейти в «Челси» зимой, это будет чудо

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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
Камоцци: если Захарян сможет перейти в «Челси» зимой, это будет чудо
  • РИА Новости

«Если Захарян сможет перейти в «Челси» этой зимой, это будет чудо. В его возрасте молодые игроки как раз и раскрываются в топ-лигах», — цитирует Камоцци Sport24.

19-летний россиянин в летнее трансферное окно мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась.

В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал долгосрочный контракт с Захаряном.

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