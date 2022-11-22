Романо: «Челси» согласовал долгосрочный контракт с Захаряном
- РИА Новости
Лондонскому клубу осталось договориться о переходе 19-летнего футболиста, сообщает Фабрицио Романо в социальных сетях.
19-летний россиянин в летнее трансферное окно мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась.
В нынешнем сезоне Захарян забил три мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее Романо сообщил, что «Манчестер Сити» может подписать новое соглашение с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой в ближайшее время.