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Романо: «Манчестер Сити» близок к подписанию нового контракта с Гвардиолой

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Журналист Фабрицио Романо рассказал, что «Манчестер Сити» может подписать новое соглашение с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой в ближайшее время.
Романо: «Манчестер Сити» близок к подписанию нового контракта с Гвардиолой
  • AP
  • © Dave Thompson

«Манчестер Сити» близок к заключению нового контракта с Хосепом Гвардиолой до 2025 года — предложение было сделано несколько месяцев назад, а теперь сделка должна быть завершена», — написал Романо в социальных сетях.

По информации Daily Mail, тренер встретится с руководством команды и обсудит дальнейшие планы клуба. Его контракт истекает по окончании сезона-2022/23.

После 14 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «горожане» набрали 32 очка и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять баллов.

Ранее сообщалось, что беременная экс-сотрудница «Ман Сити» приговорена к 18 месяцам тюрьмы.

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