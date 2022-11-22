Романо: «Манчестер Сити» близок к подписанию нового контракта с Гвардиолой
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«Манчестер Сити» близок к заключению нового контракта с Хосепом Гвардиолой до 2025 года — предложение было сделано несколько месяцев назад, а теперь сделка должна быть завершена», — написал Романо в социальных сетях.
По информации Daily Mail, тренер встретится с руководством команды и обсудит дальнейшие планы клуба. Его контракт истекает по окончании сезона-2022/23.
После 14 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «горожане» набрали 32 очка и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять баллов.
Ранее сообщалось, что беременная экс-сотрудница «Ман Сити» приговорена к 18 месяцам тюрьмы.