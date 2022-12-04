Салихова: большие сомнения, что все участники Азиатской конфедерации будут нам рады

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АFK).

«Переход российских команд в Азию? Большие сомнения, что все участники Азиатской конфедерации будут нам рады. К тому же нельзя забывать про дорогостоящие перелёты», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Сборная России в ноябрьских товарищеских матчах сыграла вничью с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1). Игры шли в зачёт рейтинга ФИФА.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном переходе в AFK.