Колосков считает, что переход в Азиатскую конфедерацию развалит российский футбол

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал возможный переход в Азиатскую конфедерацию (AFK).

«Я не питаю никакого оптимизма по поводу нашего ухода из УЕФА. Во-первых, кто-то дал гарантии, что в Азии нас ждут? Во-вторых, уровень сборных в Азии значительно ниже, чем в Европе. У нас никакого рейтинга там не будет, придётся играть не пойми с кем и летать по 8 часов на выездные матчи», — цитирует Колоскова Sport24.

По его словам, переход в другую конфедерацию приведёт к развалу российского футбола.

УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Сборная России в ноябрьских товарищеских матчах сыграла вничью с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1). Игры шли в зачёт рейтинга ФИФА.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).