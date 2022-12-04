Родри: сборная Испании поддалась панике в матче с Японией
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«Поражение от Японии было неприятно, но сейчас мы полностью восстановились. Эта игра ускользнула от нас за десять минут. Сборная Испании поддалась панике в матче с Японией, не буду этого отрицать. В раздевалке была унылая атмосфера, но сейчас мы чисты, голодны до побед и тренируемся с радостью», — приводит слова Родри Marca.
В 1/8 финала чемпионата мира Испания сыграет со сборной Марокко. Встреча состоится 6 декабря. Игра начнётся в 18:00 мск.
Ранее полузащитник сборной Испании Гави заявил, что цель команды — победа на ЧМ-2022.