Родри: сборная Испании поддалась панике в матче с Японией

Защитник сборной Испании Родриго Эрнандес поделился мнением о причинах поражения в матче с командой Японии в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2022 года.

«Поражение от Японии было неприятно, но сейчас мы полностью восстановились. Эта игра ускользнула от нас за десять минут. Сборная Испании поддалась панике в матче с Японией, не буду этого отрицать. В раздевалке была унылая атмосфера, но сейчас мы чисты, голодны до побед и тренируемся с радостью», — приводит слова Родри Marca.

В 1/8 финала чемпионата мира Испания сыграет со сборной Марокко. Встреча состоится 6 декабря. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее полузащитник сборной Испании Гави заявил, что цель команды — победа на ЧМ-2022.