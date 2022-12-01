Гави заявил, что цель Испании — победа на ЧМ в Катаре

Полузащитник сборной Испании Гави рассказал о цели национальной команды на чемпионате мира 2022 года.

«Цель Испании — победа на чемпионате мира в Катаре. Мы постараемся добиться этого, сохраняя верность тому, что делали все эти годы. Было бы неправильно отказаться от всего, во что мы верим, сейчас», — приводит слова Гави Marca.

По словам полузащитника, испанской сборной нужно обратить внимание на допущенные ошибки, исправить их и двигаться вперёд.

«Мы будем выкладываться по полной в каждом матче», — подытожил он.

6 декабря Испания встретится с Марокко в матче 1/8 финала. Начало — 18:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Испании Луис Энрике сравнил нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.